Udinese-Cagliari, le ultimissime sulle formazioni

Udinese senza Thauvin. Il tecnico bianconero opta per Bravo a sostegno di Lucca. Si vede Karlstrom in mezzo al campo con Lovric. Per il Cagliari titolare ancora Luvumbo sulla fascia, con altra corsia a Zortea e Viola trequartista.

Udinese-Cagliari, le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Toure, Bijol, Kabasele; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Zemura; Bravo; Lucca. All. Runjaic.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makoumbou, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. All. Nicola.