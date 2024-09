Udinese-Como, le ultimissime sulle formazioni

Le ultimissime sulle scelte di Runjaic e Fabregas per la sfida di stasera.

L’Udinese di Runjaic ospita il Como dopo la bella vittoria contro la Lazio dell’ultima giornata. il Como di Fabregas cerca ancora la propria dimensione dopo aver cambiato tanto in estate. Ancora il tridente Thauvin-Brenner-Lucca per i friulani, che stanno ben impressionando in questo avvio di stagione, mentre Fabregas schiera Sergi Roberto dal primo minuto e occhio al ballottaggio Da Cunha-Nico Paz.

Udinese-Como, le probabili formazioni

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kabasele, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Zemura; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaić

COMO (4-4-2): Reina; Iovine, Dossena, Kempf, Moreno; Strefezza, Mazzitelli, Sergi Roberto, Da Cunha; Cutrone, Belotti. All. Fabregas