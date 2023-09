Udinese-Fiorentina, le ultimissime sulle formazioni

In campo alle 15

Sottil alle prese con le assenze di Davis, Ebosse e Kabasele. Difesa bianconera affidata al trio composto da Perez, Bijol e Kristensen. Fasce ad Ebosele e Kamara, a sostegno di Samardiz, Walace e Lovric. In avanti la coppia Thauvin-Lucca. Cambi anche in casa Fiorentina: Terracciano favorito per un posto tra i pali; ancora Milenkovic con Ranieri al centro della difesa. Italiano, alle prese con l’assenza di Nico Gonzalez, rivoluziona l’attacco che sarà affidato a Kouamé, Bonaventura e Brekalo dietro l’unica punta, Nzola.

Le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kristensen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Sottil

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Kouamé, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All. Italiano