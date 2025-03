Udinese – Hellas Verona, le probabili formazioni e dove vederla

Dopo il bel pareggio di lunedì sera allo stadio Olimpico, l’Udinese ospita l’Hellas Verona al Bluenergy Stadium nella ventinovesima gara di Serie A. Runjaic costretto a fare a meno di Kamara, squalificato, con Zemura pronto a sostituirlo; confermato Ekkelenkamp a centrocampo, in attacco dovrebbe partire titolare la coppia Lucca – Thauvin. Scaligeri orfani di Valentini in difesa causa squalifica, occasione dunque per Ghilardi; sulla fascia sinistra il ballottaggio Faraoni-Bradaric vede favorito il secondo. In attacco Tengstedt potrebbe ritrovare una maglia da titolare accanto a Sarr, mentre sulla trequarti si prepara Suslov. La partita, in programma alle ore 15:00 di sabato 15 marzo, sarà visibile su DAZN.

Udinese – Hellas Verona, le probabili formazioni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipo’; Ghilardi, Coppola, Dawidowicz; Tchatchoua, Niasse, Duda, Bradaric; Suslov; Tengstedt, Sarr. All. Zanetti