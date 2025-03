Resistenza Udinese: solo pari all’Olimpico per la Lazio (1-1)

La Lazio non va oltre l’1-1 contro l’Udinese e manca l’aggancio al quarto posto. Nonostante il recupero di Zaccagni e un Isaksen in splendida forma, la squadra di Baroni non riesce ad abbattere il muro friulano. Nei biancocelesti Tchaouna fatica a indossare i panni della prima punta, mentre Noslin cerca sovente il guizzo decisivo ma non riesce a incidere. Pugnace e tignosa nella prima frazione, la squadra di Runjaic passa gran parte della seconda metà di gara a contenere l’offensiva avversaria. Per la Lazio adesso testa a giovedì sera in vista del ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Viktoria Plzen; l’Udinese guadagna un punto d’oro e consolida il decimo posto in classifica.

Lazio – Udinese, al vantaggio di Thauvin risponde Romagnoli

Partenza di gara dai ritmi molto elevati, con nessuna delle due squadre riesce davvero a prendere in mano il pallino del gioco. I biancocelesti si affidano alle giocate di Isaksen: l’esterno danese mette in seria difficoltà la difesa friulana con le sue sgasate, ma l’Udinese dimostra grande solidità e compattezza, riuscendo a disinnescare bene le sortite offensive della Lazio. Al 12′ Lovric mette un buon pallone in mezzo all’area ma Provedel è bravo ad anticipare la spaccata di Lucca. Al 19′ altra azione pericolosa dell’Udinese: Thauvin scodella verso Kamara, l’esterno quindi sfrutta un rimpallo di Lazzari e scaraventa il pallone verso la porta, ma la sua conclusione termina larga. Due minuti dopo, l’Udinese passa in vantaggio con Thauvin. Al 22′ Kamara lancia un pallone in verticale verso Lucca, il centravanti fa a sportellate con Gila e serve Thauvin largo sulla destra. Dopo un’azione insistita del francese all’interno dell’area piccola, la palla arriva a Lucca che tenta la rovesciata, ma il suo pallone diventa un comodo assist per il tap-in del capitano bianconero. Al 30′ Zaccagni sfrutta l’errore di Kristensen su lancio lungo di Gila, ma il grande intervento di Okoye evita momentaneamente il gol. Sul calcio d’angolo che ne consegue, infatti, i biancocelesti agguantano il pareggio. Calcio d’angolo di Isaksen, spizzata sul primo palo di Vecino che permette l’inserimento di Romagnoli sul secondo palo e quindi la rete del difensore romano. Al 36′, su palla lunga di Lazzari, Tchaouna brucia Karlstrom, tuttavia il rasoterra sul primo palo del laziale termina comodamente tra le braccia di Okoye. Al tramonto della prima frazione, l’Udinese alza il baricentro e torna a farsi pericolosa nell’area avversaria: cross di Karlstrom dalla destra e bella girata di Lucca verso la porta, ma il tentativo del centravanti termina sul fondo.

Lazio – Udinese, monologo biancoceleste nella ripresa

Nella ripresa la Lazio aggredisce intensamente la metà campo avversaria: Isaksen recupera palla sull’out di destra e favorisce l’inserimento di Noslin, l’olandese porge un pallone d’oro per Zaccagni al centro dell’area ma solamente il prodigioso intervento di Kamara scongiura il gol. Al 53′ Isaksen mette nuovamente a ferro e fuoco la fascia sinistra della difesa avversaria, Noslin fa il velo per l’appostamento di Zaccagni sul secondo palo ma il destro del capitano è deviato in corner. Al 67′ Martin Payero, entrato in campo al posto di Ekkelenkamp, ci prova da fuori area, ma il suo destro non impensierisce Provedel; sulla ripartenza, Noslin calcia forte col destro verso Okoye ma il portiere risponde presente in due tempi. Al 75′ l’Udinese torna pericolosa: Provedel mette in calcio d’angolo un’insidiosa punizione di Zemura dal limite dell’area. Segue un’ottima combinazione tra Karlstrom e Atta, che penetra al limite dell’area ma viene respinto dalla difesa biancoceleste.

Lazio – Udinese, il tabellino

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino (64′ Belahyane); Isaksen (80′ Patric), Dia (64′ Pedro), Zaccagni; Tchaouna (46′ Noslin). All. Baroni

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue (89′ Modesto), Lovric (65′ Zemura), Karlstrom, Ekkelenkamp (65′ Payero), Kamara (65′ Atta); Thauvin (80′ Davis), Lucca. All. Runjaic

Reti: 22′ Thauvin (U), 32′ Romagnoli (L)

Ammoniti: 7′ Kamara (U), 52′ Vecino (L), 59′ Lovric (U), 61′ Lazzari (L), 76′ Payero (U), 90+5′ Karlstrom (U)