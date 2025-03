La Lazio resta con gli occhi ben aperti sul calciomercato, in vista della prossima sessione estiva. Per rinforzare il reparto difensivo a Marco Baroni, il club di Claudio Lotito pensa ad un difensore del prossimo avversario in Serie A: l’Udinese.

Lazio, si osserva Solet dell’Udinese

La Lazio ha messo nel mirino Oumar Solet. Il club biancoceleste starebbe osservando con grande interesse le prestazioni del difensore classe 2000 dell’Udinese, che dal suo arrivo a gennaio ha completamente rivoluzionato in positivo la retroguardia dei friulani. L’ex Salisburgo ha un contratto in scadenza nel 2027, ma su di lui ci sarebbero anche Inter e Atalanta.

Nella compagine allenata da Runjaic ha trovato subito spazio, avendo collezionato nei suoi primi mesi in Italia 8 presenze e 1 assist. Per il momento è solo un’idea, che magari potrebbe concretizzarsi in estate. La partita in programma questa sera potrebbe quindi essere utile per osservare più da vicino le sue qualità e convincersi per concretizzare l’affare.