Udinese-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Obbiettivo 103 punti per strappare il record alla Juve e ottenere un altro primato di questo incredibile campionato. L'Udinese proverà a rendere difficile la vita all'Inter per conquistare altri punti per la salvezza

L’Inter vuole vincere per avvicinare il titolo ma viaggerà verso il Bluenergy Stadium senza De Vrij, Bastoni e Cuadrado. Nelle ultime sei sfide tra Inter e Udinese, i nerazzurri hanno vinto 5 volte e hanno perso solamente una volta che risale al 18 settembre 2022 quando i friulani vinsero in casa per 3-1. Il match sarà visibile su Sky e in diretta streaming su DAZN, Now TV e Skygo lunedì 8 aprile alle ore 20:45.

Probabili formazioni Udinese-Inter

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ferreira, Lovric, Walace, Samardzic, Kamara; Pereyra; Thauvin. All. Cioffi

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bisseck; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi