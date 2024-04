Paolillo sicuro: “Inter, serve un grande attaccante dietro Lautaro. I nerazzurri meritano un 7 per la stagione”

Intervenuto a LInterista, Ernesto Paolillo, ex dirgente dell’Inter è tornato a parlare dei nerazzurri e non solo: “Non lo nego, sarebbe stupendo, soprattutto perché il derby è in casa del Milan. Stagione? Direi 7. Che è un bel voto, lo preciso, ma pesa l’essere usciti così presto sia dalla Coppa Italia che dalla Champions League”.

Paolillo: “Il gol di Dimarco ci aveva illuso”

Sulla partita contro l’Atletico.

“Tantissimo, davvero. Anche perché il gol fatto da Dimarco mi aveva illuso dandomi ancora più forza di credere che potessimo farcela. Poi va bene, è andata come è andata. Non abbiamo giocato al meglio, eravamo un po’ troppo intimoriti. Merito del tecnico? Assolutamente sì e poi non dimentichiamo che con le vecchie regole saremmo passati, quindi indubbiamente questo va considerato. Però insomma io mi aspetto che questa rosa e questa squadra possano andare anche un po’ più in là degli ottavi. Ed il rammarico aumenta a vedere il sorteggio successivo che ha favorito l’Atletico”.