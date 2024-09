Udinese-Inter, probabili formazioni e dove vederla

Queste le probabili formazioni di Udinese e Inter in vista della sfida di domani pomeriggio. Periodo non positivo per i friulani nonostante la vittoria in Coppa Italia, mentre i nerazzurri arrivano dal derby perso contro il Milan.

Udinese-Inter, le probabili formazioni:

UDINESE (3-5-2): Okoye, Giannetti, Bijol, Kristensen, Ehizibue, Karlstrom, Lovric, Kamara, Thauvin, Brenner, Lucca.

INTER (3-5-2): Sommer, Bastoni, Acerbi, Pavard, Dimarco, Zielinski, Calhanoglu, Frattesi, Dumfries, Lautaro Martinez, Thuram.