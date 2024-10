Udinese-Lecce finisce 1-0 grazie alla perla di Zemura | Continua a volare la squadra di Runjaic

L'Udinese di Runjaic vince ancora. Battuto 1-0 il Lecce in casa con un'ottima prestazione e una perla di Zemura: i friulani volano in classifica.

Partita dura tra Udinese e Lecce alla Dacia Arena. La squadra di casa domina sul piano del gioco ma il Lecce resiste benissimo anche grazie alla prestazione sontuosa di Gaspar in difesa. La squadra di Runjaic, orfana di Thauvin, costruisce molto in particolare col gioco sulle fasce ma non riesce a sfondare, complice anche un po’ di sfortuna (due i legni colpiti nel primo tempo dai bianconeri) nemmeno quando nel secondo tempo l’allenatore leva Brenner per mettere vicino a Lucca un altro gigante come Davies. Il canovaccio tattico della partita è sempre lo stesso, l’Udinese continua ad attaccare e il Lecce prova con i contropiedi e col solito Krstovic a impensierire Okoye. Alla fine la partita la sblocca una perla: Lucca si guadagna una punizione dal limite dell’area e sul pallone si presenta l’insospettabile Zemura, che con un sinistro dolcissimo infila Falcone mettendo il pallone all’incrocio dei pali.

Udinese-Lecce, il tabellino del match:

UDINESE (3-5-2): Okoye – Kabasele, Bijol, Tourè – Ehizibue (67′ Kamara), Zarraga (79′ Atta), Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura (94′ Abankwah) – Brenner (46′ Davis), Lucca (78′ Iker Bravo). A disp. Sava, Padelli, Abankwah, Palma, Ebosse, Giannetti, Modesto. All. K. Runjaic.

LECCE (4-3-3): Falcone – Guilbert (79′ Morente), Baschirotto, Gaspar, Gallo – Pierret (63′ Rafia), Ramadani (79′ Oudin), Coulibaly – Dorgu, Krstovic, Rebic (63′ Pierotti). A disp. Fruchtl, Samooja, Borbei, Pelmard, Sansone, Jean, McJannet, Marchwinski, Hasa. All. L. Gotti.

Reti: Zemura 30′ st

Ammoniti: Ehizibue (U), Rebic (L), Baschirotto (L), Kamara (U)

Recupero: 1′ pt, 4′ st