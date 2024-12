Udinese-Napoli 1-3: Anguissa e Neres fanno tornare il sorriso a Conte. I partenopei rispondono all’Atalanta

Lo spartito del match è chiaro fin dai primi minuti di gioco: il Napoli fa la partita mentre l’Udinese si difende e prova a far male in contropiede cercando di sfruttare gli errori del club partenopeo. Al 22′ arriva l’episodio che sblocca il match in casa friulana: il cross di Zemura viene deviato con il braccio sinistro di Lobotka e Doveri assegna il rigore. Dagli undici metri Thauvin si fa ipnotizzare il tiro da Meret ma sulla ribattuta fa 1-0. Al 36′ ottima parata di Sava sul tiro da dentro l’area di Anguissa dopo il calcio d’angolo battuto da Politano dalla sinistra e si tratta della miglior occasione per gli uomini di Conte nel primo tempo.

Il Napoli vince di forza a Udine

Al 50′ buco tra i due centrali dell’Udinese, McTominay imbuca per Lukaku che davanti a Sava non sbaglia. Al 76′ grande azione personale di Neres che arriva in area, calcia male col destro ma per sua fortuna Giannetti se la butta in porta. Difesa horror dell’Udinese anche al 81′ quando Anguissa si invola tutto solo verso la porta di Sava e chiude la partita.

Tabellino del match

Reti: 22′ Thauvin, 50′ Lukaku, 76′ aut. Giannetti, 81′ Anguissa

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti (83′ Iker Bravo); Ehizibue (70′ Kamara), Lovric (34′ Atta), Karlstrom, Ekkelenkamp (83′ Abankwah), Zemura (83′ Modesto); Lucca, Thauvin. All. Runjaic

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka (89′ Gilmour), McTominay; Politano (85′ Ngonge), Lukaku (80′ Simeone), Neres (85′ Raspadori). All. Conte

Arbitro: Daniele Doveri

Ammoniti: 39′ Atta, 67′ Politano