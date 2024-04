Udinese-Roma, deciso il giorno del recupero: ecco quando si giocherà La Lega ha scelto la data della prosecuzione del match sospeso al 71' per il malore che ha colpito N'Dicka

Udinese-Roma, valida per la 32esima giornata di campionato, è stata interrotta per un grave malore di Ndicka. Era il minuto 71 quando il difensore dei giallorossi si è accasciato a terra sul campo. La Lega ha deciso il giorno del recupero.

Udinese-Roma, si giocherà il 25 aprile

La Lega ha deciso la data di di Udinese-Roma: si giocherà giovedì 25 aprile. L’annuncio è atteso per venerdì, quando verrà diramato anche il calendario di anticipi e posticipi delle prossime giornate di campionato. Intanto il giudice sportivo ha ufficializzato che la partita riprenderà dal minuto 71’ 30”, quando è avvenuta l’interruzione della gara, così come indicato dall’arbitro Pairetto.

Per la data, alla Roma non piace, in quanto i giallorossi avrebbero voluto posticipare. La Roma sarà impegnata già il lunedì precedente contro il Bologna e perché l’altro recupero, Atalanta-Fiorentina, slitterà più avanti a causa degli impegni delle due squadre tra Coppa Italia ed Europa League. I giochi, purtroppo, sono fatti, venerdì ci sarà l’ufficialità.

Il motivo della scelta del 25 aprile è da ricercare nel regolamento, secondo il quale una gara sospesa o rinviata va recuperata il primo giorno utile. Ecco, nel caso di Udinese-Roma, il primo slot libero è quello che capita giovedì 25 aprile.