Udinese-Salernitana, probabili formazioni e dove vederla

Il sabato della Serie A si apre con un sfida ad alta intensità: al Bluenergy Stadium di Udine, si affrontano Udinese e Salernitana per la 27° giornata. In palio punti salvezza, nonostante le due squadre distano 10 punti.

I friulani nelle ultime quattro hanno ottenuto soltanto una vittoria contro la Juventus, due pareggi e una sconfitta. Dall’altra parte i campani in netta difficoltà e con il terzo cambio in panchina che non ha dato la svolta sperata, nello stesso numero di partite ha ottenuto tre sconfitte e un solo pareggio.

Nella scorsa stagione il match finì in parità a reti bianche. La partita con fischio d’inizio alle 15.00 sarà visibile su DAZN.

Udinese-Salernitana, le probabili formazioni

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Perez, Giannetti, Kabasele; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Zemura; Thauvin; Lucca. All: Cioffi.

Salernitana (4-3-2-1): Ochoa; Boateng, Pasalidis, Pellegrino, Zanoli; Maggiore, Basic, Bradaric; Candreva, Kastanos; Weissman. All: Liverani.