Udinese – Torino 2-2: Adams e Ricci rispondono a Tourè e Lucca. Pari da metà classifica

Ritmi blandi e prima frazione di gioco equilibrata con i due portieri poco impegnati. L’unica cosa da segnalare non di poca importanza è il gol di Tourè al 41′ sugli sviluppi di calcio d’angolo.

Secondo tempo show al Bluenergy Stadium

Udinese e Torino ripartono forte nei secondi 45 minuti con il gol immediato dopo quattro minuti di Lucca. Non ci sta la squadra granata che ha una reazione d’orgoglio e grazie alle reti di Adams al 53′ e Ricci al 64′ riesce ad agguantare un insperato pareggio. Da qui in avanti le squadre non sembrano avere la forza fisica e mentale per provare a vincerla e si accontentano del pari.

Tabellino del match

Reti: 41′ Tourè, 49′ Lucca, 53′ Adams, 64′ Ricci

UDINESE (3-5-2): Sava; Kabasele, Bijol, Tourè (72′ Atta); Ehizibue, Lovric (72′ Abankwah), Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura (71′ Kamara); Thauvin (80′ Sanchez), Lucca. All. Runjaic

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Pedersen (46′ Lazaro), Vlasic (83′ Linetty), Ricci, Gineitis (46′ Ilic), Sosa (83′ Dembele); Adams, Karamoh (90′ Sanabria). All. Vanoli

Arbitro: Francesco Fourneau

Ammoniti: 86′ Abankwah