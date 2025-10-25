Udinese, vittoria per 3-2 sul Lecce e aggancio alla Juve. 0-0 senza emozioni tra Parma e Como

Al Tardini il match non regala grandi emozioni e le uniche occasioni importanti ce le ha la squadra di casa con il colpo di testa di Cutrone che si infrange sulla traversa al 13′ e al minuto 81 Del Prato davanti la porta calcia addosso a Butez. Prova incolore sia dal punto di vista del risultato che della prestazione per il Como dopo la vittoria contro la Juve mentre il Parma ottiene il quarto pareggio in otto partite portandosi a quota 7 in classifica. Partita più vivace al Bluenergy Stadium dove un’ottima Udinese trova la vittoria contro il Lecce grazie alle reti di Karlstrom, Davis e Buksa, inutile i gol di Berisha e N’Dri per il Lecce. I bianconeri agganciano a 12 gli altri bianconeri della Serie A ossia la Juventus, resta a 6 invece Di Francesco che fatica a trovare prestazione e risultati in Puglia in questo avvio di campionato.