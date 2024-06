UEFA EURO 2024, Füllkrug salva la Germania al 92esimo: 1-1 con la Svizzera e primi nel girone

Germania contro Svizzera. I padroni di casa arrivano al match con il bottino pieno (2 vittorie su 2), con 7 goal fatti e 1 subiti: viaggiano dritti verso il primo posto del girone A. Ultimo scoglio da superare? La Svizzera, che, con i suoi 4 punti conquistati nelle prime due partite, vincendo stasera potrebbe fare lo scherzetto ai tedeschi. Match avvincente in cui si decide tanto: ecco a voi Germania Svizzera. Il risultato finale è quello di 1-1: Germania prima e Svizzera seconda. Ricordiamo che i destini della Svizzera si possono incrociare con quelli del nostro girone B (incontrerà infatti la seconda classificata).

Un colpo di testa di Fullkrug mette la Germania al primo posto del girone: seconda una grande Svizzera

La Svizzera tiene benissimo il campo nei primi 45 minuti. Infatti i primi 20 minuti vedono entrambe le squadre attaccare con coraggio: al 17esimo è la Germania che con Robert Andrich pensa di essere andata in vantaggio, con un suo tiro dalla distanza. Tuttavia Daniele Orsato, in colloquio con il VAR, interviene e annulla il vantaggio ai tedeschi: c’è stato un fallo nella costruzione dell’azione. Si continua allo stesso ritmo, da una parte e dall’altra. Al 25esimo Ndoye, proprio l’ala svizzera del Bologna, prende un cartellino giallo, ma poco dopo si fa più che perdonare: riesce a far gioire l’intero popolo elvetico grazie ad una azione targata BO. Al 28esimo, assist di Remo Freuler e tiro di prima proprio di Ndoye che la insacca: Svizzera 1 – 0 Germania. I tedeschi sul finire del primo tempo tentano di mettere sotto la formazione svizzera ma senza impensierire Sommer. Il primo tempo finisce con la Svizzera in vantaggio.

Il secondo tempo inizia con una Germania più che combattiva, ma la Svizzera non demorde: pressing a tutto campo da parte degli elvetici e aggressività. Dunque la Germania, anche se in maniera disordinata magari, cerca di far valere la sua superiorità, soprattutto con una stella alla guida: Jamal Musiala. Sembra non bastare però ai tedeschi, che provano a smuovere qualcosa con la panchina. Entrano Sane e Füllkrug, ma la musica non cambia, anzi sembra peggiorare: all’82esimo Vargas viene lanciato solo davanti a Neuer che viene insaccato con un sinistro chirurgico dello svizzero. Ma si alza la bandierina per fuorigioco. Ancora uno solo è il gol di svantaggio per i tedeschi, che vanno vicini al pareggio con un colpo di testa di Havertz all’85esimo: traversa. Ma è Xhaka a far tremare Nagelsmann: solo una parata superato di Neuer gli nega il doppio vantaggio dalla distanza. Ma ecco che la Germania ruggisce come un leone che non muore mai: minuto 92, cross “alla disperata” dalla sinistra di Raum e colpo di testa di chi? Ovviamente il gigante buono Fullkrug, entrato esattamente per questo. E con questo assicura il primo posto alla Germania, mentre la Svizzera si dovrà “accontentare” del secondo posto.

Svizzera-Germania, il tabellino:

SVIZZERA: Sommer Y.(P), Aebischer M., Akanji M., Embolo B. (65′ Duah K.), Freuler R., Ndoye D. (65′ Amdouni Z.), Rieder F. (65′ Vargas R.), Rodriguez R., Schar F., Widmer S., Xhaka G.(C). Allenatore: Yakin M.

GERMANIA: Neuer M.(P); Kimmich J., Rudiger A., Tah J.(61′ Schlotterbeck N.), Mittelstadt M. (61′ Raum D.); Andrich R. (65′ Beier M.), Kroos T.; Gundogan I.(C), Musiala J. (76′ Füllkrug N.), Wirtz F. (76′ Sane L.); Havertz K. Allenatore: Nagelsmann J.

Cartellini: 25′ Ndoye (S), 38′ Tah (G), 67′ Xhaka (S), 81′ Widmer (S)

Reti: 28′ Ndoye (S); 92′ Füllkrug (G)