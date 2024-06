Svizzera-Germania, la diretta | Il risultato (1-0)

Questi gli schieramenti in vista di una delle due partite del gruppo A con le due squadre che in caso di passaggio del turno passerebbero come prime e seconde della classe.

Svizzera-Germania, il tabellino:

SVIZZERA: Sommer Y.(P), Aebischer M., Akanji M., Embolo B., Freuler R., Ndoye D., Rieder F., Rodriguez R., Schar F., Widmer S., Xhaka G.(C). A disposizione: Amdouni Z., Duah K., Elvedi N., Jashari A., Kobel G.(P), Mvogo Y.(P), Okafor N., Shaqiri X., Sierro V., Steffen R., Stergiou L., Vargas R., Zakaria D., Zesiger C., Zuber S. Allenatore: Yakin M..

GERMANIA: Neuer M.(P), Andrich R., Gundogan I.(C), Havertz K., Kimmich J., Kroos T., Mittelstadt M., Musiala J., Rudiger A., Tah J., Wirtz F.. A disposizione: Anton W., Baumann O.(P), Beier M., Can E., Fuhrich C., Fullkrug N., Gross P., Henrichs B., Koch R., Muller T., Raum D., Sane L., Schlotterbeck N., ter Stegen M.(P), Undav D. Allenatore: Nagelsmann J..

Reti: 28′ Ndoye