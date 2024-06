UEFA EURO 2024, Inghilterra e Slovenia volano agli ottavi. A Colonia termina 0-0

Inglesi che passano come primi del girone ma ancora una volta non brillano. Festa Slovenia per la qualificazione agli ottavi

Primo tempo molto equilibrato nel quale l’Inghilterra fatica a creare gioco e occasioni. L’unica azione degna di nota è quella che porta al gol di Saka al minuto 20 ma che viene annullato per la posizione di offside di Foden al momento dell’assist. Tanti errori nella prima frazione di gioco che termina inevitabilmente 0-0.

L’Inghilterra non sfonda il muro sloveno

Stesso copione del primo tempo anche nella ripresa con la Slovenia che tiene molto bene il campo e gli inglesi faticano a trovare la giocata giusta per oltrepassare la linea difensiva avversaria. La più grande occasione della partita arriva al 92′ quando Mainoo col tacco serve Kane che vede l’arrivo in corsa sulla destra di Palmer che dal limite prova a piazzare ma calcia debole e centrale. Inghilterra che si qualifica come prima nel girone con 5 punti mentre la Slovenia si ritrova con 3 punti insieme alla Danimarca da seconda in classifica.

Inghilterra-Slovenia, tabellino del match

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier (84′ Alexander-Arnold); Gallagher (46′ Mainoo), Rice, Bellingham; Saka (71′ Palmer), Kane, Foden (89′ Gordon). Ct. Southgate

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza (91′ Balkovec); Stojanovic, Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar (86′ Stankovic); Sporar (86′ Celar), Sesko (75′ Ilicic). Ct. Kek

Arbitro: Clement Turpin

Ammoniti: 17′ Trippier, 22′ Janza, 68′ Guehi, 72′ Bijol, 77′ Foden