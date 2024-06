UEFA EURO 2024, la Germania disintegra la Scozia a Monaco (5-1)

Germania stratosferica nella gara d’esordio di UEFA EURO 2024: annichilita una non irreprensibile Scozia. Primo tempo encomiabile per la formazione di Negelsmann, che parte a mille e trova la rete del vantaggio, dopo soli 10′, con un gran gol di Wirtz, bravo a raccogliere un assist di Kimmich e calciare potente sotto la traversa. Non tarda ad arrivare il raddoppio, questa volta con Musiala, che dopo una straordinaria azione corale, trafigge il portiere scozzese.

Il primo tempo non finisce. La Germania guadagna un calcio di rigore per un fallo molto aggressivo di Porteous su Gündoğan. Dal dischetto si presenta Havertz, che non sbaglia. Nella ripresa è ancora la nazionale padrona di casa a fare la gara e ha trovare la rete del 4-0 al 68′ con Füllkrug, che dopo pochi minuti vede annullarsi la doppietta per fuorigioco. Gol della bandiera scozzese nel finale con una sfortunata autorete di Rüdiger da punizione. Nel recupero arriva la quinta rete. Passaggio di Müller, Can raccoglie da fuori area e la mette all’angolino. Esordio da incorniciare per la Germania.

Germania-Scozia, risultato e tabellino

5-1

Reti: 11′ Wirtz (G); 20′ Musiala (G); 45′ rig. Havertz (G); 68′ Füllkrug (G); 88′ aut. Rüdiger (S); 93′ Can (G)

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstadt; Andrich (46′ Gross), Kroos (80′ Emre Can); Musiala (73′ Müller), Gundogan, Wirtz (63′ Sané); Havertz (63′ Füllkrug). CT. Nagelsmann

SCOZIA (5-4-1): Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney (77′ McKenna), Robertson; McTominay, Christie (82′ Shankland), McGregor (67′ Gilmour), McGinn (67′ McLean); Adams (46′ Hanley). CT. Clarke