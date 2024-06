Germania-Scozia, le scelte di Nagelsmann e Clarke: le probabili formazioni

Difesa a quattro per la nazionale allenata da Negelsmann, che opta per Rüdiger e Schlotterbeck al centro, supportati da Kimmich e Raum. In mezzo al campo Andrich e Kroos, alle spalle di Gündoğan, Musiala e Wirtz sulla trequarti. In avanti il solo Havertz.

Germania-Scozia, le probabili formazioni:

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum; Andrich, Kroos, Gündoğan; Musiala, Wirtz; Havertz. CT. Nagelsmann.

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Porteous, Hendry, Tierney; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McGinn, McTominay; Adams. CT. Clarke.