UEFA EURO 2024, pari nelle sfide delle 15 e delle 18 | Col pari dell’Inghilterra ora è tutto aperto

L’attaccante del Milan entra al posto di Vlahovic e salva la Serbia

A Monaco di Baviera va in scena una gara molto intensa. La Slovenia appare da subito più ordinata in campo e nella prima frazione costringe Vlahovic e compagni a restare bassi. Nei primi ’45 poche le occasioni degne di nota, nel finale occasioni da entrambe le parti, prima la Slovenia con Elsnik che centra il palo, poi la Serbia che sul ribaltamento di fronte con Mitrovic trova l’ottima opposizione da parte di Oblak. Nella ripresa la Serbia parte meglio, occasione immediata per la formazione di Stojkovic che vede ancora Mitrovic farsi sventare una grande occasione dal portiere dell’Atletico Madrid. Al 69′ però in vantaggio va la Slovenia, con Karnicnik che dopo aver avviato l’azione sfrutta il cross di Elsnik e la mette dentro. Al ’71 il solito Mitrovic sfiora il pareggio colpendo la traversa ma la vera svolta della gara all’ultimo respiro con Luka Jovic che, subentrato a Vlahovic trova la stoccata vincente sugli sviluppi da corner. Pari fondamentale per la Serbia che può ancora sperare in una prima storica qualificazione agli ottavi.

Slovenia-Serbia, il tabellino:

1-1 69′ Karnicnik(SLO), 95′ Jovic (SRB)

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic, Cerin, Elsnik(90′ Brekalo) , Mlakar(63′ Stankovic) ; Sporar, Sesko.

A disposizione: Belec, Vekic, Balkovec, Blazic, Stankovic, Verbic, Lovric, Kurtic, Horvat, Vipotnik, Celar, Brekalo, Zugelj, Zeljkovic, Ilicic. Ct: Kek

SERBIA (3-4-1-2): Rajkovic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Ilic, Lukic(63′ Sergej), Mladenovic(46′ Gacinovic) ; Tadic; Mitrovic, Vlahovic(63′ Jovic).

A disposizione: V. Milinkovic-Savic, Petrovic, Stojic, Maksimovic, Gudelj, Jovic, Kostic, Babic, Mijailovic, Ratkov, Samardzic, S. Milinkovic-Savic, , Spajic, Birmancevic. Ct: Stojkovic