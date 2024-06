Slovacchia e Romania si sono sfidate per l’ultimo match della fase a gironi. La gara, valida per il Gruppo E, è andata in scena al Deutsche Bank Park di Francoforte oggi alle 18, terminando per 1-1.

Il Gruppo E era quello complicato, con tutte e quattro le Nazionali del girone che avevano tre punti a testa. Le quattro del gruppo si sono sfidate nello stesso orario, con la seguente classifica finale: Romania (4); Belgio (4); Slovacchia (4); Ucraina (4). Con questi risultati, superano il turno: Romania e Belgio.



PRIMO TEMPO La prima frazione di gioco è stata combattuta tra le due formazione, senza esclusione di colpi, ed entrambe hanno trovato la rete. La Slovacchia si è portata in vantaggio, grazie ad un bel gol ti testa di Duda su assist di Kucka. Dopo l’1-0, gli slovacchi hanno continuato ad attaccare, trovando anche occasione di raddoppiare il vantaggio, ma nessuno è stato incisivo. Poco dopo arriva un ribaltamento della situazione con la Romania, la quale si è guadagnata un calcio di rigore con Hagi, trasformato poi da Razvan Marin. Dopo i primi 45 minuti di gioco le formazioni tornano negli spogliatoi sull’1-1.

SECONDO TEMPO Il secondo tempo vede le due formazioni attente a non prendere gol, ma allo stesso tempo di cercare il gol della vittoria. Diverse le occasioni per la formazione di Calzona, prima con Strelec, poi con Haraslin. Marin va vicino alla doppietta con un gran tiro centrale, ma il portiere Dubravka non si lascia trovare impreparato. Negli ultimi 15 minuti di gioco i due ct fanno diversi cambi per portare forze fresche in campo. Diversi tentativi da parte le formazioni, anche dalla distanza, ma senza esiti. La gara finisce sull’1-1. Romania agli ottavi da prima in classifica.

Slovacchia-Romania, risultato e tabellino

1-1

Reti: 24′ Duda (S); 37′ rig. Marin (R);

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik (Gyomber), Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda (Bero M.); Strelec (Bozenik R.), Schranz (Duris), Haraslin (Suslov). CT Calzona

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; R. Marin (Rus), M. Marin, Stanciu; Hagi (Man), Dragus (Puscas), Coman (Sorescu). CT Iordanescu.

L’arbitro, l’inglese Michael Oliver, coadiuvato dal tedesco Bastian Dankert in cabina VAR.