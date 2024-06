Slovacchia-Romania, le ultimissime sulle formazioni

Tutto aperto nel Gruppo E. Slovacchia e Romania partono a pari punti, con la formazione di Iordănescu avanti per differenza reti. Due Serie A in campo per Calzona: titolari a centrocampo Lobotka e Duda, con Kucka. Panchina per Suslov. Per la Romania attacco a tre con Coman e Man ai lati di Dragus.

Slovacchia-Romania, le probabili formazioni:

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. CT. Calzona.

ROMANIA (4-3-3): Nita; Ratiu, Dragusin, Burcc, Bancu; Razvan Marin, Olaru, Stanciu; Man, Dragus, Coman. CT. Iordănescu.