UEFA EURO 2024, una grande Austria batte l’Olanda (2-3) e vola agli ottavi da prima! Oranje al terzo posto

La squadra di Rangnick si qualifica agli ottavi da prima del girone con una bellissima prova, in una partita molto bella contro l’Olanda. Parte forte l’Austria che dopo solo sei minuti passa in vantaggio con autogol dell’olandese Malen che inspiegabilmente da attaccante si ritrova a insaccare il gol nella porta sbagliata, su un cross dalla sinistra di Prass in area all’altezza del dischetto di rigore. Al 23esimo Malen ha un occasione per farsi perdonare con una palla ricevuta da Reijnders in profondità in cui l’esterno che milita nel Borussia Dortmund calciando sfiora solamente il palo. Olanda con poca cattiveria e agonismo avendo anche a disposizione due risultati su tre per qualificarsi agli ottavi, tenta una timida reazione con il più propositivo il milanista Reijnders. Ma l’Austria è decisamente più pericolosa. A inizio secondo tempo la squadra di Koeman pareggia con una rete in contropiede innescata dal neo entrato già nel primo tempo Xavi Simons che serve Gakpo che la piazza dove Pentz non può arrivarci. All’ora di gioco torna avanti l’Austria con una bella azione impostata da Sabitzer che imbuca Grillitsch che serve in mezzo Schmid di testa, a nulla serve la deviazione di De Vrij. Al 75esimo trova di nuovo il pareggio l’Olanda con la torre di Weghorst di testa appena entrato serve Depay che con un’ottima coordinazione stoppa e insacca in gol. Partita divertentissima all’Olympiastadion perchè l’Austria non ci sta e pochissimi minuti dopo Sabitzer autore di una grande prova la mette all’incrocio dei pali dopo una serie di passaggi siglando il 2-3. Nel finale assedio degli Oranje per tentare il pareggio, ma non accade. Vince l’Austria che si qualifica, la squadra di Koeman arriva al terzo posto e sarà con ogni probabilità agli ottavi come migliore terza.

Olanda-Austria, risultato e tabellino

Risultato: 2-3

Reti: 6′ (Autogol) Malen (O), 47′ Gakpo (O), 59′ Schmid (A), 75′ Depay (O), 80′ Sabitzer (A).

OLANDA (4-3-3): Verbruggen; Geertruida, De Vrij, Van Dijk, Akè (65′ Van De Ven); Veerman (34′ Xavi Simons), Reijnders (65′ Wijnaldum), Schouten; Malen (71′ Weghorst), Depay, Gakpo. Ct. Koeman.

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Wober, Lienhart (62’Querfeld), Prass; Seiwald, Grillitsch (63′ Laimer); Wimmer (62′ Baumgartner), Sabitzer, Schmid (91′ Weimann); Arnautovic. Ct. Rangnick.

Ammoniti: 31′ Posch (A), 33′ Wimmer (A), 94′ Querfeld (A).