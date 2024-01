UFFICIALE – Calciomercato Napoli, primo colpo per Mazzarri. Per la fascia c’è Mazzocchi!

Il presidente prepara altri acquisti per gennaio dopo l'arrivo dell'ex Salernitana

Dopo le visite mediche di ieri, svolte a Roma presso Villa Stuart, quest’oggi il Presidente De Laurentiis ha annunciato il primo acquisto sul profilo Twitter del Napoli con un post con su scritto “Benvenuto Pasquale!”.

E’ quindi Pasquale Mazzocchi, terzino che arriva dalla Salernitana, il primo acquisto per accontentare Walter Mazzarri, che ora aspetta un centrocampista per sostituire Elmas, finito in Bundesliga. E poi ci sono sempre da risolvere le grane legate a Politano e Simeone, che potrebbero lasciare il Napoli già a gennaio.