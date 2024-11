“FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Yann-Aurel Bisseck: il difensore classe 2000 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2029″.

Inter, contratto quinquennale per Bisseck

Questa la nota ufficiale dell’Inter, che svela come il difensore resterà in maglia nerazzurra per altri 5 anni con Inzaghi soddisfato del rendimento del calciatore classe 2000 e che diventerà presto uno dei punti di forza della squadra di Milano.