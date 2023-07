Si è atteso tanto tempo ma finalmente è arrivato il verdetto sulla situazione Juventus in ambito coppe europee. La UEFA ha deciso ufficialmente che i bianconeri non prenderanno parte alla Conference League 2023-24. La sentenza, in questa direzione, era prevedibile e il massimo organo europeo ha deciso di confermare le indiscrezioni punendo la Juve, al momento, per un solo anno.