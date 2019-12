Ufficiale, Leclerc rinnova con la Ferrari: “Sono estremamente contento”

Leclerc e Ferrari ancora insieme

Adesso è ufficiale, siglato il rinnovo tra la Ferrari e il giovane Leclerc. Il pilota monegasco ha rinnovato fino al 2024: l’annuncio è arrivato nella mattinata di lunedì, con l’ingaggio del pilota che sarà triplicato. Il 22enne monegasco, infatti, guadagnerà 9 milioni di euro a stagione.

Le parole di Leclerc: “Sono estremamente contento di rinnovare con la Scuderia Ferrari – dice ai canali ufficiali della Ferrari -. La stagione appena conclusa come pilota della squadra più prestigiosa in Formula 1 è stata per me un anno da sogno. Non vedo l’ora di rendere ancora più profondo il rapporto già forte che mi lega al team dopo un 2019 intenso e ricco di emozioni. Guardo al futuro con impazienza, prontissimo a cominciare la prossima stagione”.

ph: Scali