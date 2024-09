UFFICIALE – Roma, è Juric il successore di De Rossi | Contratto fino a giugno

“L’AS Roma annuncia che Ivan Juric è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra, fino al 30 giugno 2025. Croato, classe 1975, dopo aver maturato una lunghissima esperienza da calciatore tra Croazia, Spagna e Italia, ha iniziato il suo percorso da allenatore nel calcio giovanile e poi da assistente tecnico al fianco di Gian Piero Gasperini. Ha esordito in Serie A nel 2016-17 sulla panchina del Genoa, dopo aver ottenuto – nella stagione precedente – la promozione nel massimo campionato con il Crotone, la prima nella storia della società calabrese. Dal 2019 al 2021 guida l’Hellas Verona, accompagnando i gialloblù a due salvezze consecutive, valorizzando inoltre diversi calciatori. Nel 2021 assume il ruolo di manager del Torino, restando in carica fino al 2024 e diventando il secondo tecnico con più panchine negli ultimi 20 anni di vita del club granata. Buon lavoro, Ivan!”.

Roma, c’è la firma di Juric

E’ questo il comunicato fatto dall’AS Roma che annuncia l’arrivo dell’allenatore ex Torino e Genoa. Il tecnico croato ha diretto il primo allenamento alle ore 18 in vista dell’impegno di domenica contro l’Udinese.