Fatta per Juric alla Roma | Contratto annuale con opzione Champions

Ivan Juric sarà il nuovo allenatore della Roma. E’ questo il posto fatto su X da Gianluca Di Marzio, che riporta come l’accordo sia stato chiuso in questi minuti e che riguardi un contratto annuale fino al termine della stagione più opzione in caso di qualificazione Champions. Il tecnico ex Torino dirigerà il primo allenamento questo pomeriggio alle 17.

Juric alla Roma, alle 17 il primo allenamento

De Rossi intanto ha già lasciato Trigoria firmando autografi agli ultimi tifosi presenti all’uscita del centro sportivo, dove però sono ancora presenti all’inter Mancini e Capitan Lorenzo Pellegrini.