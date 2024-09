Esonerato De Rossi: Roma nel caos

Daniele De Rossi non è più l’allenatore della Roma, i Friedkin in nottata hanno preso una decisione pesante, decidendo di non dare più fiducia ad una persona che comunque ha dato tutto se stesso fino all’ultima partita di Genova.

Roma, via De Rossi, c’è il comunicato del club

Ha pesato sulla decisione finale dei Friedkin il non buon andamento della Roma in questo inizio di stagione, con solo pareggi, con l’ultimo di Genova ottenuto dai rossoblu nel finale di match.La Roma a questo punto è nel caos, nelle prossime ore dovremmo avere il nome del sostituto.

Questo il comunicato del club: “L’AS Roma comunica di aver sollevato Daniele De Rossi dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra.

La decisione del Club è adottata nell’interesse della squadra, per poter riprendere prontamente il percorso auspicato, in un momento in cui la stagione è ancora al suo inizio.

A Daniele, che sarà sempre di casa nel Club giallorosso, un vivo ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione.

Seguiranno comunicazioni sulla guida tecnica della squadra”.