Ufficiale tra Rockets e Wizards: scambiati Westbrook e Wall

Dopo una sola deludente annata alla corte di James Harden, Russell Westbrook lascia gli Houston Rockets, direzione Washington Wizards: percorso inverso per John Wall e una scelta futura al Draft.

Welcome to H-Town, @JohnWall! Give our newest Rocket a follow! pic.twitter.com/OfGFhd9tK7 — Houston Rockets (@HoustonRockets) December 3, 2020

Si chiude così la breve esperienza di Westbrook, che arrivato in pompa magna solo una stagione fa non ha portato a Houston quanto la franchigia si sarebbe aspettata. In cambio i Rockets ricevono un giocatore come Wall che potrebbe essere uno scudiero potenzialmente più adatto ad affiancare Harden, ma che viene da due anni di stop. A causa di diversi infortuni, infatti, l’ormai ex Wizards non tocca il parquet dal lontano dicembre 2018.

Westbrook, dal canto suo, troverà a Washington una squadra con diversi giovani di potenziale come Rui Hachimura, Thomas Bryant e il nuovo arrivato tramite Draft Dany Avdija. Per non dimenticare quello che è stato nelle ultime stagioni il leader solitario Bradley Beal, con il quale l’ex point-guard dei Rockets potrebbe andare a comporre una combinazione di guardie intrigante.

Insomma, al netto di una situazione divenuta apparentemente insostenibile ai Rockets, potrebbe rivelarsi un affare conveniente per entrambe le parti.