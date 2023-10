Il Bologna di Thiago Motta, sotto di due, rimonta l’Inter a San Siro. Avvio strabiliante dei nerazzurri, subito avanti di due reti dopo 13 minuti: all’11’ è Acerbi a mandare la formazione di Simone Inzaghi in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Calhanoglu, il difensore ruba il tempo a Freuler e insacca la rete dell’1-0. Dopo due minuti raddoppia l’Inter con Lautaro Martinez, che con un gran tiro dalla distanza trafigge Skorupski.

Tuttavia, è immediata la reazione rossoblù, che accorciano subito le distanze su calcio di rigore, causato da un fallo di Lautaro su Ferguson, realizzato da Orsolini al 19′.Nella ripresa grande avvio del Bologna che trova il pareggio con un bel gol di Zirkzee, che dal limite area mette dove Sommer non può arrivare. L’Inter prova a reagire e Carlos Augusto lancia Sanchez in rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco. I nerazzurri salgono a quota 19 in classifica, gli emiliani vanno a 11.

Inter-Bologna, risultato e tabellino

2-2

Reti: 11′ Acerbi (I), 13′ Lautaro (I), 18′ Orsolini – rig. (B), 52′ Zirkzee (B)

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries (55′ Cuadrado), Barella, Calhanoglu (83′ Asllani), Mkhitaryan (77′ Frattesi), Dimarco (55′ Carlos Augusto); Thuram (55′ Sanchez), Lautaro Martinez. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, De Vrij, Darmian, Cuadrado, Carlos Augusto, Agoume, Frattesi, Asllani, Sensi, Klaassen, Sanchez, Sarr. All. Inzaghi.

BOLOGNA: (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri (83′ Corazza), Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini (83′ El Azzouzi), Ferguson, Ndoye (61′ Saelemaekers); Zirkzee (78′ Van Hoijdonk). A disposizione: Gasperini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, Moro, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski, Karlsson, Saelemaekers, Van Hoijdonk. All. Motta.