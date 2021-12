Un occhio alla NCAA – I Bowls del 28 e 29 dicembre

Torna la nostra rubrica “Un occhio alla NCAA”. Settimane conclusive della stagione con in programma i BOWLS e noi non vogliamo farvi mancare il nostro supporto indicandovi le sfide più interessanti da seguire. Oggi è il turno dei Bowls in programma il 28 dicembre e la mattina del 29 dicembre, tra i quali abbiamo scelto: