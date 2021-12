Un occhio alla NCAA – L’ultimo weekend di Bowls

I nostri consigli per godersi al meglio l'ultimo weekend della NCAA

Torna la nostra rubrica “Un occhio alla NCAA”. Settimane conclusive della stagione con in programma i BOWLS e noi non vogliamo farvi mancare il nostro supporto indicandovi le sfide più interessanti da seguire. Oggi è il turno dei Bowls in programma tra la sera del 31 dicembre ed il 2 gennaio, l’ultimo weekend NCAA prima della finalissima:

Venerdì 31 dicembre

Cotton Bowl Classic (College Football Playoff semifinal)

Ore 21:30 (CEST) – Cincinnati Bearcats (13-0) vs. Alabama Crimson Tide (12-1)

Cincinnati Bearcats

Giocatori da seguire: QB Desmond Ridder, RB Jerome Ford, WR Alec Pierce, TE Josh Whyle, EDGE Myjai Sanders, LB Darrian Beavers, CB Ahmad Gardner, CB Cody Bryant, S Brian Cook, LB Deshawn Pace

Alabama Crimson Tide

Giocatori da seguire: QB Brice Young, LB Will Anderson Jr., LB Henry To´o To´o, LT Evan Neal, RB Brian Robinson, WR J. Williams, WR John Metchie III, DL LaBrian Ray, DB J. Battle, TE Cameron Latu, CB Jalyn Armour-Davis, K Will Reichard

Sabato 1 Gennaio

Orange Bowl (College Football Playoff semifinal)

Ore 01:30 (CEST) Michigan Wolverines (12-1) vs. Georgia Bulldogs (12-1)

Michigan Wolverines

Giocatori da seguire: DE A. Hutchinson, RB B. Corum, RB H. Haskins, DE Di. Ojabo, LB J. Ross, DB D. Hill, QB C. McNamara

Georgia Bulldogs

Giocatori da seguire: QB JT Daniels, TE Darnell Washington, WR Adonay Mitchell, RB Zamir White, WR Arian Smith, WR Kearis Jackson, DE Trevon Walker, DT Jordan Davis, ILB Nakobe Dean, DB Tykee Smith, S Lewis Cine

Outback Bowl

Ore 18:00 (CEST) Arkansas Razorbacks (8-4) vs. Penn State Nittany Lions (7-5)

Arkansas Razorbacks

Giocatori da seguire: LB Grant Morgan, WR Traylon Burks, S Jayden Johnson, QB KJ Jefferson, C R. Stromberg, LB Bumper Pool, SS Jalen Catalon

Penn State Nittany Lions

Giocatori da seguire: WR J. Dotson, DE A. Ebiketie, DB J. Birsker, DL P.J. Mustypher, QB S. Clifford, OL R. Walker, LB B. Smith, RB Noah Cain

Citrus Bowl

Ore 19:00 Iowa Hawkeyes (10-3) vs Kentucky Wildcats (9-3)

Iowa Hawkeyes

Giocatori da seguire: RB T. Goodson, WR Tyrone Tracy, WR Keagan Johnson, QB S. Petras, OL T. Linderbaum, LB S. Benson, CB M. Hankins

Kentucky Wildcats

Giocatori da seguire: RB Chris Rodriguez Jr, WR WanDale Robinson, OT D. Kinnard, DE Josh Paschal, LB DeAndre Square, S Yusuf Corker

Fiesta Bowl

Ore 19:00 (CEST) Notre Dame Fighting Irish (11-1) vs. Oklahoma State Cowboys (11-2)

Notre Dame Fighting Irish

Giocatori da seguire: S Kyle Hamilton, TE Michael Mayer, QB Jack Coan, RB K. Williams, OL J. Patterson, LB Drew White, DL Isaiah Foskey, RB Chris Tyree. OG Tosh Baker

Oklahoma State Cowboys

Giocatori da seguire: LB Malcolm Rodriguez, RB Jaylen Warren, OL Donny Godlevske, QB Spencer Sanders, WR Ty Martin, OL J. Sills, DB K. Harvey-Peel

Rose Bowl

Ore 23:00 (CEST) Ohio State Buckeyes (10-2) Utah Utes (10-3)

Ohio State Buckeyes

Giocatori da seguire: WR C. Olave, QB C.J. Stroud, DE J. Sawyer, RB T. Henderson, WR G. Wilson, OL T. Munford, DL H. Garrett, RB M. Teague, S J. Proctor

Utah Utes

Giocatori da seguire: LB Devin Lloyd Jr., CB Clark Phillips III, RB Tavion Thomas, QB Cameron Rising, TE Brant Kuithe, TE Dalton Kincaid, DE Mika Tufua

Domenica 2 gennaio

Sugar Bowl

Ore 02:45 (CEST) Baylor Bears (11-2) vs Ole Miss Rebels (10-2)

Baylor Bears

Giocatori da seguire: QB Gerry Bohannon, DL Siaki Ika, RB Abram Smith, WR Tyquan Thornton, TE Ben Sims, DL T.J. Franklin, S Jalen Pitre, LB Terrel Bernard, S Jairon McVea, S J.T. Woods

Ole Miss Rebels

Giocatori da seguire: QB Matt Corral, WR Dontario Drummond, DB Tysheem Johnson, RB J. Ealy, RB Snoop Conner, LT Nick Broeker, LB C. Campbell, DB Otis Reese, CB M. Battle

Per questa puntata è tutto, buona visione e arrivederci.