“Un sorriso per Ivan”, vinciamo la partita della solidarietà

La storia di Ivan non può passare inosservata, noi di SportPaper ci siamo

Un bambino, che ama giocare a calcio ed andare in bicicletta, e la sua vita che in un attimo cambia e si stravolge. Stiamo parlando della storia del piccolo Ivan, a seguito di una caduta dalla bicicletta la vita del giovanissimo e della sua famiglia è drasticamente cambiata. Un incidente come capita tutti i giorni, un infortunio che sembra di poco conto e quei piccoli dolori inspiegabili fino alla terribile diagnosi, un tumore aggressivo ed un calvario che vede il piccolo Ivan costretto a lottare per godersi la vita insieme ai suoi genitori. Operazioni, di cui una al cranio durata ben 14 ore, e la speranza che la vita torni a sorridere a chi lo merita. Una storia che purtroppo, come spesso accade nel nostro paese, passa inosservata. Istituzioni non sempre presenti, aiuti che stentano ad arrivare e la famiglia del piccolo Ivan costretta a lottare doppiamente per regalare al bambino assistenza e la vita che tutti i bambini meritano.

Noi di SportPaper, affiancati da numerosi volti noti tra calciatori e personaggi dello spettacolo, siamo a promuovere un’iniziativa (doverosa) che ha come obiettivo quello di raccogliere fondi per aiutare la famiglia del piccolo Ivan. Il nostro appello è semplice, facciamo a meno del caffè al bar per qualche giorno e inviamo un piccolo aiuto alla famiglia di Ivan. Un piccolo sforzo da parte di tutti si trasformerà in un grande aiuto. Contiamo su di voi…

DONA SUL CONTO:

BENEFICIARIO: LAGHEZZA MARILENA ( MAMMA DI IVAN )

IBAN : IT28P0760115900001010769949

CAUSALE : UN SORRISO PER IVAN

CONTO BANCO POSTA

DONA CON POSTEPAY:

CODICE FISCALE: LGHMLN84H49G187W

NUMERO CARTA : 5333171130996503

CAUSALE : UN SORRISO PER IVAN

DONA SU GOFAUNDME:

https://gofund.me/dfc0c2d9