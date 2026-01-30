Sabato 31 gennaio si assegna il Premio Antenna d’Oro per la Tivvù | Tra i premiati Roberta Pedrelli

Premio Antenna d’Oro per la Tivvù, il 31 gennaio il grande evento

Il Premio Antenna d’Oro per la Tivvù, celebra conduttori, giornalisti, produttori e protagonisti del piccolo schermo che hanno contribuito alla crescita culturale e informativa della televisione italiana. La cerimonia si svolgerà nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio, cornice istituzionale che rafforza il valore simbolico e culturale dell’evento. L’obiettivo è valorizzare il ruolo della televisione come strumento di informazione, intrattenimento e responsabilità sociale, mettendo in luce professionalità, etica e qualità editoriale.

«In un anno segnato da profonde trasformazioni sociali e da una rinnovata attenzione ai temi della pace e del dialogo – dichiara l’On. Fabrizio Santori – il Premio Antenna d’Oro per la Tivvù si conferma un appuntamento di alto valore culturale e civile per Roma e per il panorama mediatico nazionale». Santori sottolinea come la manifestazione renda omaggio a professionisti che, attraverso il mezzo televisivo, contribuiscono alla crescita sociale, culturale ed etica delle comunità, ribadendo il valore di una comunicazione responsabile e inclusiva.

Il giornalista Fabrizio Pacifici, ideatore del premio, ha espresso grande entusiasmo per la nuova edizione, evidenziando come il Campidoglio rappresenti il luogo ideale per celebrare il talento televisivo italiano e rafforzare il dialogo tra media e istituzioni. Molti i volti noti che saranno premiati domani pomeriggio in Campidoglio come: Antonietta Di Vizia, Roberta Pedrelli, Mirella Banti, Concita Borrelli, Samuel Peron, Leo Gullotta, Pascal Vicedomini, Andrè De la Roche, Stefania Orlando, Daniele Capezzone, Roberta Fontana, Jalisse, Mario Zamma, Greta Cianfano, Marilina Succo, Alexandra Colasanti.