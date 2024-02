De Zerbi nel mirino di un top club europeo

De Zerbi, in arrivo il grande salto. Il tecnico italiano, ora al Brighton, nel mirino del Barcellona. Il club blaugrana il prossimo anno cambierà guida tecnica, sarà addio a Xavi. Il prescelto sarebbe proprio il tecnico italiano. Come riporta AS, da sempre vicino al club di Barcellona, Laporta e Deco avrebbero scelto De Zerbi.