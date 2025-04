Una brutta Juve regala il colpo salvezza al Parma (1-0). Prima sconfitta per Tudor

Al Tardini poche emozioni nella prima frazione di gioco complice una Juve molto passiva e senza ritmo che fa fatica contro un Parma che si ritrova a sprecare uno slot per due infortuni dopo neanche dieci minuti. Nel recupero ci pensa Pellegrino a gelare il settore ospiti con un colpo di testa da distanza ravvicinata a sovrastare Kelly.

La Juve perde di misura a Parma

Non succede nulla neanche nel secondo tempo con i bianconeri che chiudono il match senza creare grosse difficoltà al Parma che gestisce il finale difendendo. Occasione sprecata per la Juve che addirittura si ritrova a perdere punti dalle concorrenti viste le vittorie in contemporanea di Fiorentina e Lazio con i biancocelesti che agganciano gli uomini di Tudor al quinto posto.

Tabellino del match

Reti: 45+1′ Pellegrino

PARMA (3-5-2): Suzuki; Leoni, Vogliacco (10′ Hainaut), Valenti; Del Prato, Bernabè (10′ Estevez) (46′ Hernani), Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino (75′ Man), Bonny (86′ Almqvist). All. Chivu

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly (86′ Alberto Costa); McKennie (57′ Yildiz), Locatelli (86′ Douglas Luiz), Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez (86′ Weah), Kolo Muani; Vlahovic (46′ Conceiçao). All. Tudor

Arbitro: Daniele Chiffi

Ammoniti: 25′ Sohm, 49′ Hernani, 53′ Nico Gonzalez, 69′ Locatelli, 76′ Yildiz