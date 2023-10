Grandissimo primo tempo della formazione bergamasca, subito avanti di due reti: apre Scalvini che capitalizza un cross basso di Zappacosta, imbucato da un ottimo filtrante di Koopmeiners. Al 43′ raddoppia Ruggeri, attento a mettere in rete una ribattuta sulla conclusione parata da Adan. Secondo tempo che porta notizie contrastanti per Gasperini: al minuto numero 54 esce Djimsiti per un fastidio muscolare, ma dall’altra parte arriva buona, quella del ritorno in campo di Gianluca Scamacca.

Lo Sporting, però, non si arrende e accorcia le distanze con un calcio di rigore, causato da un fallo di mani di Scalvini su tiro di Diomandè, realizzato da Gyokeres. La formazione portoghese non si arrende e alza i ritmi per cercare il pari: prima Edwards costringe Musso a compiere il miracolo, poi Catamo colpisce il palo. Atalanta vicino al tris con Scamacca nei minuti finali. Bergamaschi, a quota sei nel girone, portano a casa una grande vittoria da Lisbona.

Sporting Lisbona-Atalanta, risultato e tabellino

1-2

Reti: 33′ Scalvini (A), 43′ Ruggeri (A), 76′ Gyokeres (S)

SPORTING (3-4-3): Adan; Diomandè, Nacio, Reis; Fresneda (76′ Esgaio), Hjulmand (46′ Coates), Moria, Nuno Santos (46′Edwards); Paulinho (46′ Catamo), Gyokeres, Pedro Goncalves. A disposizione: Israel, Pinto, Coates, Edwards, Neto, Essugo, Catamo, Braganca, Esgaio, Quaresma, Ferreira, Ribeiro. All. Amorim.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini (81′ Palomino), Djimsiti (54′ Toloi), Kolasinac; Zappacosta (66′ Holm), De Roon, Ederson (66′ Pasalic), Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman. A disposizione: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Holm, Palomino, Pasalic, Muriel, Scamacca, Bakker, Adopo, Hateboer, Miranchuk. All. Gasperini.