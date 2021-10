Tra i protagonisti indiscussi del dating show di Maria De Filippi ci sono sicuramente Tina Cipollari e i suoi commenti coloriti.

La confessione shock

Nel corso degli anni sono state molte le vittime di Tina, più di altri Gemma Galgani, la dama torinese diventata ormai protagonista assoluta del programma.

Tra le due non scorre buon sangue e i battibecchi non mancano mai, scontri in cui è costretta ad intervenire Maria de Filippi per placare gli animi.

Ma Gemma non è l’unica a subire gli attacchi di Tina, nel suo mirino infatti finisce spesso anche Ida Platano, protagonista del trono over – soprattutto per la sua storia tormentata con l’ex cavaliere Riccardo Guarnieri.

“Avrei voluto lasciare lo studio”

Mentre da una parte Ida sostiene di non essere infastidita dai commenti di Tina, infatti dice di aver superato molte sofferenze e di sentirsi più forte, dall’altra è molto risentita per i commenti che la Cipollari rivolge a Gemma.

Ida e Gemma sono legate da una profonda amicizia e Ida ha confessato che durante l’ultimo scontro tra la Cipollari e la Galgani avrebbe voluto lasciare lo studio.

“La nostra amicizia è solida indipendentemente dal fatto che io la difenda o meno” ha dichiarato Ida Platano.