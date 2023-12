Urawa-Manchester City, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

Il Manchester City, sotto la guida di Pep Guardiola, affronta i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds in una semifinale emozionante della FIFA Club World Cup. Questa partita rappresenta un momento storico per il City, che partecipa per la prima volta nella sua storia a questa competizione, dopo aver vinto la UEFA Champions League a giugno. La squadra di Manchester, già vincitrice di Premier League, FA Cup, Champions League e Super Cup quest’anno, si è imbattuta in alcune difficoltà nella Premier League, perdendo punti per la settima volta nella stagione durante l’ultimo weekend​​.

Urawa-Manchester City, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, il Manchester City è nettamente favorito per la vittoria finale, con il segno 2 che oscilla intorno all’1.14 su snai e 1.16 su SportBet, il pareggio (X) si attesta intorno al 7.50 mentre una vittoria dell’Urawa (segno 1) si trova anche quota 14.00. Ecco la comparazione quote di Urawa e Manchester City dei bookmakers:

Snai : Urawa (1): 14.00 Pareggio (X): 7.50 Manchester City (2): 1.14

: Gol Gol : Urawa (1): 14.10 Pareggio (X): 7.65 Manchester City (2): 1.16

: Sportbet : Urawa (1): 14.05 Pareggio (X): 7.55 Manchester City (2): 1.16

:

Analisi Urawa

I Red Diamonds, allenati da Maciej Skorża, sono arrivati in semifinale dopo aver battuto il Club Leon nel secondo turno della competizione. Sono riusciti a vincere l’AFC Champions League l’anno scorso, battendo i giganti della Saudi Pro League Al-Hilal in finale. L’Urawa entra nella partita dopo una vittoria per 1-0 su Leon, con un gol decisivo di Alex Schalk al 78° minuto. Tuttavia, dovranno affrontare questa partita senza alcuni giocatori chiave a causa di infortuni. La formazione prevista potrebbe essere Nishikawa; Sakai, Scholz, Hoibraten, Ogiwara; Iwao, Ito; Schalk, Yasui, Koizumi; Kante​.

Analisi Manchester City

Nonostante alcune prestazioni recenti deludenti, come il pareggio per 2-2 contro il Crystal Palace, il Manchester City rimane una delle migliori squadre al mondo. Hanno subito infortuni a giocatori chiave, ma la rosa rimane impressionante. Erling Haaland e Jeremy Doku sono stati assenti nell’ultimo pareggio, ma potrebbero rientrare per la partita contro l’Urawa. John Stones è tornato brevemente in campo dopo aver giocato contro la Stella Rossa a Belgrado. La formazione probabile del City potrebbe includere Ortega; Lewis, Stones, Akanji, Gomez; Nunes, Kovacic; Bobb, Silva, Grealish; Alvarez.

Urawa-Manchester City, consigli e Analisi Finale