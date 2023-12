Blaugrana a caccia di una vittoria sul campo del Valencia. Xavi opta per la difesa a quattro con Araujo e Christensen centrali, sostenuti da Koundé e Cancelo sulle corsie laterali. Pedri, Romeu e Gündoğan in mediana. In avanti, ai lati della punta, Robert Lewandowski, spazio a Raphinha e Joao Felix. Tra i pali ancora Iñaki Peña.

Le probabili formazioni:

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Cenk, Gayà; Pepelu, Diakhaby, Diego López; Foulquier, Fran Pérez, Hugo Duro. All. Baraja.

BARCELLONA (4-3-3): Iñaki Peña; Koundé, Araujo, Christensen, J.Cancelo; Pedri, Romeu, Gündoğan; Raphinha, Lewandowski, Joao Felix. All. Xavi.