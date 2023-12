L’emergenza totale del Milan nel reparto difensivo costringe Furlani a intervenire sul mercato a gennaio. Tanti gli infortuni in casa rossonera dove abbiamo visto Pioli dover schierare Theo Hernandez come centrale di difesa. Il primo obbiettivo resta Jakub Kiwior dell’Arsenal che ha il contratto in scadenza nel 2028 e arriverebbe solo con la formula del prestito ma piace soprattutto perché conosce già il campionato italiano.

L’alternativa porta al Barcellona

Il piano B all’ex Spezia è Clement Lenglet, in prestito all’Aston Villa ma di proprietà del Barcellona. Il francese sta giocando pochissimo con il club inglese mentre Pioli gli concederebbe sicuramente più spazio vista la fragilità fisica dei suoi difensori.