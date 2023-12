Filippo Galli è intervenuto a TMW Radio per parlare dell’eliminazione del Milan dalla Champions. L’ex difensore reputa una sconfitta l’eliminazione ma vede il bicchiere mezzo pieno per come poi i rossoneri hanno reagito.

Milan, le parole di Filippo Galli

Milan fuori dalla Champions. Come valuta questo percorso?

“Uscire dalla Champions è una sconfitta. Ma per come si era messa la partita ieri sera, e per come il Milan ha reagito li valutato positivamente. Ci dispiace, ma l’Europa League è un trofeo che al Milan manca. Pensiamo a questo ora, vediamo il bicchiere mezzo pieno“.

Cosa ne pensa del ritorno di Ibrahimovic?

“Ancora bisogna capire il ruolo che andrà a ricoprire. Un aiuto a Pioli? Non lo so ma difficile pensarlo. Aspettiamo per capire, è ancora presto“.

Il Milan abbassando il baricentro andrebbe meglio?

“Di solito le partite le soffre, ma ieri sera ha fatto il suo. Penso che però si possa giocare anche più avanti se si avesse più attenzione alle marcature preventive. Invece a volte i difensori si sono distratti. Io preferisco una squadra più dominante e attenta dal punto di vista difensivo”.