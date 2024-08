Valencia-Barcellona, probabili formazioni e dove vederla

Gara subito da brividi per il nuovo Barcellona di Flick, che schiera il 4-2-3-1 con i terribili Yamal, Dani Olmo e Raphina dietro a Lewandowski. La gata di Valencia andrà in onda in esclusiva su Dazn.

Valencia-Barcellona, le probabili formazioni:

Valencia (4-3-3): Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Tárrega, Vázquez; Guillamon, Pepelu, Almeida: D. López, Rafa Mir, Hugo Duro. Allenatore: Ruben Baraja

Barcellona (4-2-3-1): Ter Stegen; Koundé, Íñigo Martínez, Christensen, Balde; Casadó, Gündogan; Yamal, Dani Olmo, Raphinha: Lewandowski. Allenatore: Hansi Flick.