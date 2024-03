Valencia-Real Madrid, le ultimissime sulle formazioni

Real Madrid in campo con il 4-4-2. Difesa con Fernandez e Rudiger al centro, Vazquez e Mendy sulle fasce. In mezzo al campo Kross e Modric, Valverde a destra e Diaz a sinistra. In avanti Rodrygo e Vinicius. Tra i pali c’è Lunin.

Valencia-Real Madrid, le probabili formazioni:

VALENCIA (4-4-2): Mamardshavili; Foulquier, Diakhaby, Mosquera, Gaya; Perez, Pepelu, Guillamon, Canos; Duro, Yaremchuk. All. Baraja.

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Vazquez, Fernandez, Rudiger, Mendy; Valverde, Kroos, Modric, Diaz; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti.