Valencia-Real Madrid, probabili formazioni e dove vederla

I Blancos tentano la fuga ma al Mestalla il clima si prospetta rovente per rovinare i piani della capolista

Il Real Madrid è a +6 sul Girona secondo e ritrova tra i convocati Joselu e Bellingham ma la trasferta del Mestalla è tutt’altro che semplice perché dopo anni burrascosi il Valencia sta lottando per un posto in Europa League. Il match sarà visibile su Sky e sulla piattaforma streaming di Now sabato 2 marzo alle ore 21.

Probabili formazioni di Valencia-Real Madrid

VALENCIA (4-4-2): Mamardshavili; Foulquier, Diakhaby, Mosquera, Gaya; Perez, Pepelu, Guillamon, Canos; Duro, Yaremchuk. All. Baraja

REAL MADRID (4-4-2): Lunin; Vazquez, Fernandez, Rudiger, Mendy; Valverde, Kroos, Modric, Diaz; Rodrygo, Vinicius. All. Ancelotti