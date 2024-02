Van Basten esalta Leao: “È un grande giocatore. Con il tempo può arrivare a livello di Gullit”

Sul canale Youtube di Carlo Pellegatti, l’ex attaccante del Milan ha parlato di Rafael Leao facendo dei complimenti non indifferenti per il portoghese.

Van Basten: “Leao somiglia un po’ a Gullit”

Queste le sue parole: “Leao per me è un grande giocatore, somiglia un po’ a Ruud Gullit. Solo che per arrivare a livello di Ruud deve giocare ancora qualche partita in più. La classe ce l’ha anche lui però Ruud ha vinto anche un Pallone d’Oro e ha vinto tanto con Nazionale e club. Per questo ci vuole ancora un po’ di tempo”.