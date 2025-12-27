Vecino illude Sarri, Davis all’ultimo respiro. Tra Udinese e Lazio termina 1-1

Sarri esclude a sorpresa Castellanos dall’undici titolare, al suo posto Noslin. L’olandese è il più pericoloso della Lazio nel primo tempo con il palo al minuto 8 e una conclusione deviata sull’esterno della rete nel recupero. Match bloccato fino al 80′ quando Vecino riceve da Cancellieri e con il destro da fuori area trova la deviazione che inganna Padelli. Isaksen avrebbe l’occasione nel finale per fare 0-2 ma trova una grande risposta di Padelli. Il muro della Lazio crolla al 95′ quando Davis che conclude un azione magistrale in coppia con Zaniolo. I biancocelesti non perdono dal 29 novembre contro il Milan ma ottengono il secondo pareggio di fila dopo quello con la Cremonese.

Tabellino del match

Reti: 80′ Vecino, 95′ Davis

UDINESE (3-5-2): Padelli; Kristensen (66′ Kamara), Kabasele (87′ Buksa), Solet; Zanoli (87′ Palma), Piotrowski, Karlstrom (87′ Miller), Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila (88′ Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (88′ Lazzari); Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri (81′ Isaksen), Noslin (74′ Castellanos), Zaccagni. All. Sarri

Ammoniti: 13′ Zaniolo, 14′ Cataldi, 40′ Cancellieri, 51′ Kabasele, 77′ Karlstrom, 84′ Pellegrini, 89′ Vecino